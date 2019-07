Zweiter Platz und doch keine Freude darüber bei Matthias Brändle - der Staatsmeister im Einzelzeitfahren verpasste am Samstag im Prolog der Österreich-Radrundfahrt den angepeilten Sieg um eine läppische Sekunde! Der Deutsche Jannik Steimle setzte sich in der kurzen 2,5-km-Prüfung gegen die Uhr in Wels knapp durch und eroberte für das Team Vorarlberg das erste Rote Trikot der 71. Auflage.