„Ich bin einfach nur froh, dass ich diesen Tag überlebt habe“, atmete die 17-jährige Saalbacherin nach ihrem Jubiläumssieg durch. Denn der Renntag in Vallnord (And) begann für Höll alles andere als gut. „Ich hatte einen riesigen Crash im freien Training vor dem Rennen“, erzählt Vali, die zuletzt drei Wochen wegen eines Kapselrisses in der rechten Schulter pausieren musste. „Ich habe mich voll eingebaut und bin mit meiner lädierten Schulter voran in einen Baum geflogen.“