Drum and Bass Fans kommen im Club Circus mit Jauz, Valentino Khan und vielen mehr auf ihre Kosten.



Mit insgesamt acht Bühnen haben die Festivalbesucher auch heute die Qual der Wahl, denn auf der Honeycomb Techno Stage, Shutdown Uptempo Cage, Rollerdisco und der Almhütte werden den Gästen einzigartige Shows und Partys geboten - egal ob Techno-Helden Pan Pot, schnelle Beats von Angernoizer oder zünftige Aprés-Ski-Hits in der Hütte.



Unter den Festival-Gästen befinden sich in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Promis. Ski-Legende Marcel Hirscher und ÖSV-Teamkollege Stefan Kraft feiern ebenso zur elektronischen Musik wie Hotelerbin Paris Hilton!