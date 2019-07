„Weil der Planet sonst an die Wand fährt“

„Ein grünes, europäisches Rot-Weiß-Rot, das ist unser Auftrag“, meinte Kogler. Dafür brauche man Bündnisse mit NGOs, Umweltorganisationen und aufgeklärten Kräften in den Religionsgemeinschaften, aber auch in der Wirtschaft. „Es gibt da draußen so viele Menschen, mit denen wir wesentlich mehr gemeinsam haben als das, was uns trennt“, plädierte er für eine Öffnung der Partei. Als Vision und Idee hätten die Grünen trotz Rauswurf aus dem Nationalrat gar nicht verschwinden können, weil es eine Nachfrage gebe, „weil der Planet sonst an die Wand fährt“.