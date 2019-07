First Lady als Verkaufsschlager

Tatsächlich ist das verschlafene Sevnica seit dem Amtsantritt von Donald Trump zu einem wahren Magneten für Touristen und Journalisten geworden, die nach Einblicken in die Vergangenheit der amerikanischen First Lady suchen. Geschäftstüchtige Einwohner haben von dem Zustrom profitiert und bieten unter Marken wie „Melania“ oder „First Lady“ eine kuriose Auswahl an Lebensmitteln und Waren an.