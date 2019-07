Justistin und Patchworkmutter:

Geboren am 9. November 1960 in Zeltweg. Der Vater ist beim Bundesheer, die Mutter Hausfrau. Kraker studiert Jus und arbeitet neun Jahre lang als Parlamentsjuristin in Wien. Ab 1996 ist sie beamtete Leiterin des ÖVP-Landtagsklubs, von 2000 bis 2013 leitet sie das Büro von Hermann Schützenhöfer in Graz, dort ist sie auch Landesamtsdirektor-Stellvertreterin. Ab 2013 ist Kraker Direktorin des steirischen Landesrechnungshofes, am 9. Juni 2016 wird sie Nachfolgerin von Josef Moser als Präsidentin des Rechnungshofes. Verheiratet in zweiter Ehe mit Norbert, Vizerektor der Pädagogischen Hochschule in Baden. Ihr Mann bringt zwei erwachsene Söhne in die Ehe mit, sie selbst hat ebenfalls zwei erwachsene Söhne.