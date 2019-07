Seit knapp drei Wochen ist Damir Canadi Trainer beim deutschen Zweitligisten FC Nürnberg am Ruder. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung erklärte der ehemalige Rapid- und Altach-Coach nun, wie er den Club wieder ganz nach oben führen will und der Wiener verriet auch gleich einige geheime Details aus seinem Privatleben. So etwa, warum er mit dem aktiven Fußball aufhören musste, wie er zum Hausmeister wurde - und warum er die Armani-Jacke seines Sohnes, dem heutigen Lustenau-Profi Marcel Canadi, einfach zerschnitten hat.