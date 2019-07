Erfreuliches zum Schulschluss an allen drei Schulstandorten der Landwirtschaftsschulen mit der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement: Von den 95 zu den Abschlussprüfungen angetretenen Schülerinnen haben es alle geschafft, davon 36 mit ausgezeichnetem und 26 mit gutem Erfolg. „Die Absolventinnen sind nun ausgestattet mit vielen Ideen für ihre Zukunft und werden in Zukunft souverän ‚ihre Frau‘ stehen. Den Job haben sie längst alle in der Tasche“, so Landesrat Josef Schwaiger, der bei der Zeugnisverteilung in Kleßheim dabei war.