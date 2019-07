Das Friaul ist ein Lieblingsziel der Salzburger für Kurz-Urlaube. Und so fungiert Italiens Honorarkonsul in Salzburg, Eduard Mainoni auch schon länger als Präsident der Salzburgisch-friulanischen Gesellschaft. Und er präsentiert am Montag, dem 8. Juli das Buch „111 Orte in Friaul und Julisch-Venetien, die man gesehen haben muss.“