Leonard war im Vorjahr in einem Tauschgeschäft, in das in die Gegenrichtung auch der Österreicher Jakob Pöltl involviert war, von den San Antonio Spurs nach Toronto gewechselt. Der 28-Jährige bescherte den Raptors den ersten Meistertitel der Clubgeschichte, nach nur einem Jahr in Kanada ist aber bereits wieder Schluss. Der Flügelspieler unterschrieb bei den Clippers einen mit 142 Millionen Dollar (126 Millionen Euro) dotierten Vierjahresvertrag.