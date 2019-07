In neuem Glanz erstrahlt die beliebte Zwergergasse in der Lienzer Innenstadt. Die ehemalige Durchfahrtsstraße verwandelte sich in den vergangenen zwei Monaten in eine Begegnungszone. Am Freitag wurde die Gasse feierlich eröffnet. Ziel des Projektes ist es, die Innenstadt attraktiver zu gestalten.