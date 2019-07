„Die Beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und geraten sich permanent in die Haare. Im Endeffekt sind sie sich, gerade was Franziskas verzwickte private Lage betrifft, aber eine enorme Stütze“, so Reinsperger, die direkt von Prag anreiste, wo sie für Robert Dornhelms „Maria Theresia“ vor der Kamera steht. „Samstag nach der Filmpräsentation in Zell am See geht’s gleich zurück.“ Zur neuen Buhlschaft wollte sie sich nicht äußern. Auch Rubey ist viel beschäftigt. Im Herbst schlüpft er für Niki Steins Historienfilm in die Rolle von Mozart. „Ich bin sicher, Mozart war ein Rockstar und Grenzgänger.“