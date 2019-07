Titelkandidat Marokko ist im Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups an Benin gescheitert. Die Nordafrikaner mussten sich am Freitag in Kairo mit 1:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Pechvogel der überlegenen Marokkaner war Starspieler Hakim Ziyech. Der Profi von Ajax Amsterdam vergab in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit einen Elfer. Ihr Gegner im Viertelfinale wird Senegal sein. Die „Löwen“ schlugen Uganda durch ein Tor vom Ex-Salzburger Sadio Mane mit 1:0.