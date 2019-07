Die Personalauswahl der EU sorgt weiterhin für Wirbel. Nachdem die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin nominiert wurde, gab ÖVP-Chef Sebastian Kurz beim Besuch in Berlin via Twitter bekannt, dass die ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament sie unterstützen würden. Nicht so ganz begeistert davon ist EU-Urgeistein und Parteikollege Othmar Karas. Im „ZiB“-Studio bezeichnete Karas von der Leyen als „Kompromiss“ und meinte: „Sie muss jetzt einmal ein Programm präsentieren.“