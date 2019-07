Als der Zug am Bahnhof Fürnitz stehen blieb, nahm ein Mitarbeiter der ÖBB Klopfzeichen, Stimmen und Kindergeschrei aus dem Inneren eines Waggons wahr und schlug Alarm. Bei der Befragung mithilfe eines Dolmetschers gaben die illegal eingereisten Flüchtlinge an, in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr von einem Schlepper aus einer Asylunterkunft in Sid in Serbien zum dortigen Bahnhof gebracht worden zu sein.