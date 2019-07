Norwegens einstiges Fußball-Wunderkind Martin Ödegaard kehrt nach Spanien zurück. Real Sociedad verpflichtete den 20-jährigen Mittelfeldspieler von Rekordmeister Real Madrid für eine Saison auf Leihbasis. Das teilte der Club aus San Sebastian am Freitag mit. Real hatte den norwegischen Teamspieler im Jänner 2017 für eineinhalb Jahre an den SC Heerenveen und in der abgelaufenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen.