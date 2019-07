Insgesamt werden 1680 Studienplätze im August vergeben. In Wien ritterten 6490 junge Erwachsene um 740 Plätze, in Innsbruck wollten 2927 einen von 400 Plätzen ergattern, in Linz traten 1056 an (nur 180 Plätze), in Graz kämpften 2487 um die 360 Studienplätze (336 für Humanmedizin, 24 für Zahnmedizin).