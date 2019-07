Blümel betonte in einem Statement auch seine Verbundenheit gegenüber Wien: „Ich will dort arbeiten, wo ich am meisten für meine Heimatstadt bewirken kann.“ Sein Ziel sei: „Mehr türkise Politik für Wien! Keine neuen Schulden, keine neuen Steuern und Gebühren.“ Der Standort solle zurück an die Spitze geführt werden. Die Wiener ÖVP-Kandidaten mit ihm an der Spitze würden sich gemeinsam dafür einsetzen, „den Weg der Veränderung von Sebastian Kurz auch in Wien fortzusetzen“.