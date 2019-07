Der Glanbogen wurde unter den Aspekten Biodiversität, Mikro- und Bioklima von den Studenten untersucht. Das Ergebnis fällt in allen Kategorien positiv aus. Verbesserungsmöglichkeiten gebe es bei der Ausweitung der Futterwiese und der Pflanzenwahl. Das wollen die Bauherren bis 2020 weiterverfolgen. Eine positive Bilanz gibt es beim Klima: In der Anlage ist es um rund 2,5 Grad kühler als am anderen Ende der Siedlung - das ist dem Glanbach, der zwischen den Häusern durchfließt, und dem natürlichen Schatten der jahrzehntealten Bäume zu verdanken. Um die zu erhalten, wurden extra Maßnahmen wie eine Wurzenbrücke gesetzt. „Wir glauben, dass das die Zukunft ist“, erklärt Miteigentümer Gerold Breinbauer den Aufwand.