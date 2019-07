Der Fußball-Weltverband FIFA will das Teilnehmerfeld bei Frauen-Weltmeisterschaften von 24 auf 32 Nationen aufstocken. Wie FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag in Lyon auf einer Pressekonferenz der laufenden Endrunde erklärte, soll dies möglichst schon bei der nächsten WM 2023 passieren. Das Preisgeld soll sich außerdem auf künftig 60 Millionen Dollar (53,15 Mio. Euro) verdoppeln.