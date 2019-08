Die Ergebnisse des Volksschul-Lesetests PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) sitzen Lehrern und Eltern nicht nur kurz vorm Schulstart spürbar in den Knochen. So enthüllte die letzte Erhebung*, dass jedes sechste Schulkind in Österreich kaum lesen kann. Und auch sonst liegt die Bundesrepublik lediglich im EU-Mittelfeld. Grund genug, gleich beim Schulstart die Lesekompetenz zukünftiger Bücherratten sicherzustellen. Denn mit Spaß an der Sache fällt das Lesenlernen garantiert viel leichter. Tipp: Am Ende des Artikels wartet ein Gewinnspiel auf Sie - Sie können tolle Lego-Bücher (Ninjago® und Disney Prinzessin™) für Buben und Mädchen gewinnen!