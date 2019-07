„Alle arbeiten derzeit auf Hochtouren, um die Verkehrslösung schnellstmöglich umsetzen zu können“, sagt der Stadtchef. Seine Stellvertreterin Barbara Unterkofler (ÖVP), die für Verkehr und Stadtplanung zuständig ist, meint: „Niemand versteht, warum man einen halben Kilometer durch die Altstadt fahren muss und dann an exakt der gleichen Stelle wieder herauskommt.“ Daher ließ Unterkofler in den vergangenen beiden Wochen eine Verkehrszählung durchführen. Deren Auswertung ist die Grundlage für ein Provisorium, das im August bis zum Bau des geplanten Kreisverkehrs in Kraft treten soll.