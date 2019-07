Am 6. Dezember 2012 gaben der damalige Finanzreferent des Landes, David Brenner (SPÖ), Finanzhofrat Eduard Paulus und Rechnungshofdirektor Manfred Müller bekannt, dass die Leiterin des Budgetreferats des Landes, Monika Rathgeber, mit 1,8 Milliarden Euro an Steuergeld spekuliert und dabei 340 Millionen Euro verloren hatte. Jetzt stehen die letzten Anklagen in der Causa bevor.