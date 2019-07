In Wolfsberg ist ein Katzenkiller unterwegs. Bereits am 9. Juni sind in der Nähe eines Anwesens im Bereich St. Margarethen zwei Kater mit einem Luftdruckgewehr erschossen worden. Den ersten fand die Besitzerin verendet; den zweiten, der verletzt war, brachte sie zum Tierarzt. Aber auch durch eine Notoperation konnte der Kater nicht gerettet werden. In der vergangenen Woche ist wieder ein Tier tot aufgefunden worden.

Hinweise bitte an die Polizei 059133-2160