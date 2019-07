Unglaubliches Glück hate ein 17-Jähriger am Freitag in Unken. Als er auf sein Moped steigen wollte - er hatte bereits den Helm auf - wurde er von einem ins Tal rutschenden 20 Meter langen Baum am Kopf gestreift. Dieser war gefällt worden und änderte seine Fallrichtung nachdem er einen Ast gestreift hatte.