Ein perfekter Abend

Mit ihrem mädchenhaften Charme erklärte sie dem Publikum eingangs: „Ich möchte so gerne Österreicherin werden, hat jemand eine Unterkunft für mich?“ Der Sound, den sie mit ihrer zehnköpfigen Band macht, ist schlichtweg laut und wuchtig, aber trotzdem perfekt abgestimmt. Man spürte und hörte, dass Nena heute wie damals mehr dem Rock zugetan ist und einfach nicht in die Ecke eines „Pop-Sternchens“ gestellt werden darf. Resümee: Ein perfekter Abend mit vielen großen Emotionen und somit der perfekte Start in den Sommer.