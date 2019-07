Szene im Aufschwung, aber noch zu wenig

Österreichs Start-up-Szene ist mit 173 Millionen Euro an Investments in 71 Finanzierungsrunden im Jahr 2018 im Aufschwung. Denn das sind ein Drittel mehr Kapital und doppelt so viele Finanzierungsrunden wie im Jahr zuvor. Im europäischen Ranking liegt man aber erst auf Platz 15. Der Anteil am europäischen Kuchen ist im Vergleich zum Anteil der Wirtschaftsleistung noch zu klein. Das wollen die Veranstalter – Austria Wirtschaftsservice (aws) und Standortagentur Tirol – ändern. „Die Positionierung des Alpenraums als Start-up-Hub kann nur mit vereinten Kräften gelingen“, mahnte LR Patrizia Zoller-Frischauf.