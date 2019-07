Das Heimspiel des SK Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation am 1. August wird doch nicht vor leeren Rängen stattfinden. Wie die Grazer am Freitag mitteilten, gestand die Europäische Fußball-Union (UEFA) dem Club eine Ausnahmeregelung zu. Der Club darf Jugendmannschaften, Nachwuchsfeuerwehrleute, die Landjugend oder Vereine des ASVÖ zu dem Spiel gegen Cliftonville oder Haugesund einladen.