Über Banken in Katar machte der IS Deals

Unter anderem über diverse Banken in Katar machte der IS Deals. Internationale Geschäftsleute verhandelten mit Vertretern des IS über den Verkauf und Weiterverkauf von Öl (unter anderem in die Türkei). Der IS verlangte nur ein Drittel des handelsüblichen Preises. Und nicht selten sollen als „Zuckerln“ verloren oder zerstört geglaubte Kunstwerke aus den geplünderten Gebieten in die Wohnzimmer der Verhandlungspartner gewandert sein.