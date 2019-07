Ein bisschen Irland in Spanien

Galicien ist ein ungewöhnlicher Flecken Spaniens. Er liegt so am nordwestlichsten Zipfel Europas, dass man dahinter einst das Ende der Welt vermutete. Zumindest das europäische Festland endet hier so sehr, dass man schon mit einem Fuß in Irland oder Schottland zu stehen scheint. Flamenco und Kastagnetten, brütend heiße und trockene Sommer, Stierkämpfe und so manch anderes klassisches Spanien-Klischee sucht man hier vergeblich. Stattdessen präsentiert sich die Landschaft saftig grün, dank des großzügigen Regens, der fast schon ein Markenzeichen Galiciens ist, die Sommer sind dank der atlantischen Brise mild – und statt Kastagnetten geben hier Dudelsäcke den Ton an. Auch die keltischen Kreuze in den Städten, am Wegesrand und auf den so typischen Hórreos, den auf Stelzen stehenden Mais- und Getreide-Speichern, erinnern mehr an Irland als an Spanien.