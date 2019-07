In Mank geht es heiß her! Unter anderem beim Bewerb um das begehrte Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber zeigte der heimische Florianinachwuchs, was in ihm steckt. Für die zehn- bis 16-jährigen Jugendlichen eine körperliche und technische Herausforderung, denn neben dem sportlichen Kampf um Sekunden im Bewerb wird auch am Abend volles Programm geboten. Abwechslungsreiche Spiele, viel Spaß beim Kennenlernen und Lagerfeuerromantik kommen am Bewerbsplatz im Waldviertel nicht zu kurz.