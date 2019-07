Niedergeworfen und verprügelt

„Er war mit einem Freund am Taubenmarkt unterwegs, weil er sich vom Zeugnisgeld etwas kaufen wollte.“ Plötzlich seien ihnen die zwei fremden Burschen gefolgt. Als das Duo in der Arkade Zuflucht suchte, sei der Sohn dort niedergeworfen und verprügelt worden. Passanten halfen nicht. „Er hat blaue Flecken erlitten und sein ganzes Geld hergeben müssen“, so P.