In die Ferien gefahren waren Hausbesitzer aus Wiesfleck im Bezirk Oberwart. Was sie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wissten konnten: Die Nachbarskatze hatte sich zuvor heimlich, still und leise in ihr Eigenheim geschlichen und war nun dort eingesperrt - ohne Futter, Milch oder Wasser! In der Zwischenzeit suchten die tierlieben Besitzer bereits verzweifelt nach ihrer Samtpfote - und entdeckten sie schließlich hinter einem Fenster des Gebäudes. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten allerdings deshalb nicht einfach die Tür aufbrechen.