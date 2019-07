Prinzipiell müssen wir zwischen Gewächsen unterscheiden, die eine Rankhilfe brauchen, und solchen, die selbst die Wände hochklettern können. Zusätzlich gibt es einjährige Hänge- und Kletterpflanzen, die man zwar jedes Jahr neu pflanzen muss, die aber sehr gut für die Bepflanzung in Trögen auf Balkonen, Terrassen und sogar in Fensterkisterln geeignet sind. Wer seine Kletterpflanzen in Trögen oder Töpfen pflanzt, sollte unbedingt darauf achten, die unterstenfünf bis zehn Zentimeter mit Drainagematerial zu befüllen. Das können Kies oder Tonkügelchen sein. Das beste Substrat wäre Komposterde, da sie durchlässig ist und ausreichend Nährstoffe für das schnelle Hochwachsen enthält. Die Pflanzen, die hier vorgestellt werden, sind sowohl hitze- als auch trockenheitsverträglich, solange sie frei ausgepflanzt werden. Pflanzen in Trögen und Töpfen müssen immer mit ausreichend Wasser versorgt werden und werden nicht so hoch hinaufwachsen wie ausgepflanzte Kletterer.