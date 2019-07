Als eine 74-Jährige am Abend des 6. Juni mit dem Fahrrad an zwei Jugendlichen vorbeifuhr, griff einer der beiden plötzlich nach ihrem Rucksack, welchen sie am Fahrradkorb gesichert verstaut hatte. Trotz des Schlosses und ihren Versuchen die Diebe abzuwehren, konnten die beiden mit der Beute fliehen - der Schaden betrug laut Polizei über 1000 Euro.