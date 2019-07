ÖVP-Kritik an Doskozil: „Mitverantwortlich für Heeres-Misere“

Für die burgenländische ÖVP ist Doskozil unterdessen „mitverantwortlich für die Heeres-Misere“. „Das Problem der Personalkosten ist durch die Aufnahme von zusätzlichem Personal ohne begleitende budgetäre Abdeckung unter ihm entstanden bzw. hat sich dadurch verstärkt“, betonte Sicherheitssprecher Rudolf Strommer am Freitag in einer Aussendung. Doskozil spiele sich nun als Ankläger auf, obwohl er selbst als ehemaliger SPÖ-Verteidigungsminister zu der Situation beigetragen habe.