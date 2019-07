Im achten Bezirk: Kulinarische Reise nach Vietnam

Im „Le Viet“ kocht Inhaberin Anna Nguyen persönlich. Es ist, nach dem Le Viet im ersten Bezirk und dem Saigon in Ottakring, ihr bereits drittes Lokal in Wien. Das Ambiente ist einladend. Man wird nicht nur sofort freundlich begrüßt, sondern fühlt sich auch von Beginn an wohl. Das Personal ist aufmerksam. Die Tische sind großteils besetzt. „Wir haben das Lokal erst seit wenigen Wochen geöffnet und freuen uns entsprechend über die positiven Rückmeldungen!“, so Nguyen.