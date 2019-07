Am 4. Juli 2019 begrüßte die FestungsBahn ihren 1 Millionsten Besucher in diesem Jahr. Familie Abqari aus Aligarh (Region Neu Delhi) in Indien freute sich, als sie Christian Wörister, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus Management GmbH, mit Blumen und Gutscheinen für die SchafbergBahn und die WolfgangseeSchifffahrt begrüßte.