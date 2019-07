„Begpacker“: Europäer erbetteln sich Weltreise

#Alter Mann arbeitet, junger Mann bettelt

Mittlerweile häufen sich Bilder in den sozialen Medien, auf denen Begpacker zu sehen sind. Besonders ärgerlich: Auf einem ist zu sehen, wie ein alter Mann Müll einsammelt, um ihn weiterzuverkaufen und so an Geld zu kommen, während daneben ein junger, westlicher Begpacker mit seiner Gitarre um Reisegeld bettelt.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich dieser Trend bald in Luft auflöst und nicht noch mehr Menschen auf die Idee kommen, so um die Welt reisen zu wollen.