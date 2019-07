Verteidiger: „Eindeutig“ heftige Gemütsbewegung

Verteidiger Peter Philipp appellierte an die Laienrichter: „Lesen Sie bitte das gesamte Gutachten.“ In dem vom Sachverständigen Werner Brosch verfassten Schriftstück werde dem 55-Jährigen „eindeutig“ eine heftige Gemütsbewegung bestätigt. Aus seiner Sicht lägen alle Voraussetzungen des Totschlags vor, betonte der Jurist. Eine Art „Explosion“ beim Angeklagten sei der Auslöser „für diese fürchterliche Tat“ gewesen. Der Rechtsvertreter der Privatstiftung hatte gemutmaßt, dass der Verdächtige die drei Personen getötet haben könnte, um seine eigene Position in der Stiftung zu stärken. Darauf ging Philipp in seinem Schlussplädoyer nicht ein.