Im August beginnt wieder die Kirtag-Zeit in Österreich. Bis Ende September kann man nun in Heurigengegenden, aber auch in österreichischen Städten guten Wein, Jause und Volksmusik genießen. Und natürlich in Tracht auftreten. Was die Kirtag-Saison dieses Jahr für Sie bereithält, lesen Sie in unseren Trends.