Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wehrt sich gegen die verbalen Attacken des italienischen Innenministers Matteo Salvini - eine Klage wegen Verleumdung ist in Vorbereitung, wie der Anwalt der 31-Jährigen am Freitag ankündigte. Die Schwierigkeit sei die Dokumentation: „Es ist nicht einfach, alle Beschimpfungen Salvinis gegen Rackete zu sammeln. Noch gravierender ist die Tatsache, dass er dies als Innenminister getan hat“, so Alessandro Gamberini. Salvini reagierte gelassen auf die Ankündigung.