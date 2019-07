Der Polizist versieht eigentlich in Wien den Dienst, hat aber eine Wohnung in Graz und hielt sich gegen 17.40 Uhr in der Eggenberger Allee auf, die stark frequentiert wird. Er bemerkte den im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wohnenden Afghanen mit dem erst sieben Monate alten Sohn am Arm.