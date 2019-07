Am Montag wurden sie vom Bundespräsidenten angelobt, am Freitag haben sie bei einer Antrittspressekonferenz ihre Bereiche abgesteckt und einen Ausblick gegeben, wie sie ihr Amt anlegen wollen: die drei neuen Volksanwälte Werner Amon (ÖVP), Bernhard Achitz (SPÖ) und Walter Rosenkranz (FPÖ). Von vornherein in die politische Debatte einbringen wollen sie sich nicht.