Hofer-Sprecher: Erhöhung erfolgte vor Bekanntwerden des Ibiza-Videos

Ein Sprecher Hofers war am Donnerstag um Beruhigung bemüht: Einerseits sei die Erhöhung vier Tage vor Bekanntwerden des Ibiza-Videos erfolgt, als noch keine Regierungskrise in Sicht war, andererseits sei die Erhöhung ein lange gehegter Wunsch aus den ÖBB gewesen. Zudem betonte er die große Verantwortung und mögliche Haftungen, die Aufsichtsräte in den Unternehmen tragen. Weiters hob er hervor, dass Aufsichtsräte der ATX-Firmen deutlich mehr bekämen als jene bei ÖBB und Asfinag. Allerdings sind die ATX-Firmen im Gegensatz zu Asfinag und ÖBB privat und nicht staatlich.