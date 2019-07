Der 27-Jährige hatte Opferstöcke in Kirchen in den Bundesländern Tirol, Wien, Steiermark und Salzburg im Visier. Dabei hat er zumindest bei 40 Diebstählen Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages erbeutet. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Beschuldigte geständig, über ihn wurde die U-Haft verhängt.