Protest gegen den Zwölf-Stunden-Tag

Die Beschuldigten wollten mit ihrer Aktion die von ihnen empfundenen Nachteile des neuen Arbeitszeitgesetzes, das Zwölf-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen ermöglicht, verdeutlichen. Der Pflasterstein wurde mit dem in Wien lebenden Pflasterer Günther assoziiert, der nach der Einführung der neuen Arbeitszeitregeln statt 3500 Kilogramm in acht Stunden künftig bei vier Stunden Mehrarbeit am Tag bis zu 1800 Kilo mehr an Pflastersteinen heben muss. Die Grabkerze stand als Symbol dafür, dass das Soziale zu Grabe getragen werde.