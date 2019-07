Unberechenbar

Kyrgios zeigt gegen die besten Spieler oft auch sein bestes Tennis, gegen andere Spieler mangelt es ihm oft sichtlich an Motivation. Oder er verliert sich in Streitereien mit Schiedsrichter und Publikum. So unberechenbar wie auf dem Platz mit Tweeners (zwischen den Beinen gespielte Bälle), Aufschlägen von unten und sonstigen Mätzchen, so unberechenbar ist er auch in seinen Interviews. So attackierte er u.a. Mitte Mai Novak Djokovic und unterstellte dem Serben, dass dieser „süchtig“ sei, „gemocht zu werden“.