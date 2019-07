Wie ihre Töchter Herzogin Kate und Pippa Middleton ist auch Carole Middleton ein riesengroßer Tennisfan. Kein Wunder, dass es sich die Schwiegermama von Prinz William auch heuer nicht nehmen ließ, bei einem Tennisturnier in Wimbledon vorbeizuschauen, wo sie für ähnlich viel Blitzlichtgewitter wie ihre royale Tochter sorgte. Und das lag wohl nicht zuletzt an dem kessen Outfit, das die sexy Beine der 64-Jährigen perfekt in Szene setzte.