Den immer heißer werdenden Sommermonaten setzt die Stadt Villach einiges entgegen: Heuer sind erstmals Sprühnebel-Anlagen am Hauptplatz und am Hans-Gasser-Platz im Einsatz, bereits im Vorjahr wurden zu den Sitzbänken Blumenkästen gestellt, und nun kommt noch eine Wanderbaum-Allee dazu. Die transportfähigen Bäume können je nach Veranstaltungund Bedarf relativ rasch und einfach an einen anderen Ort gebracht werden. Nach einer Saison als mobile Alleebäume werden sie dauerhaft gepflanzt.